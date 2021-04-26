Що за світлі утворення на фото?
Великі світлі плями це результат злиття галактик. За ними ховаються дві зростаючі надмасивні чорні діри, а "усмішка" утворена завихреннями речовини навколо них.
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Структура має позначення Mrk 739. У масштабах Всесвіту вона розташована відносно недалеко від нас, що робить її чудовим об'єктом для вивчення. Отримані дані дозволять краще зрозуміти драматичні процеси, що відбуваються під час злиття галактик.
Галактики у процесі злиття Mrk 739 / Фото ESO
Як вченим вдалося зробити таке фото
Для вивчення структури використовувався приймач MUSE на Дуже Великому телескопі ESO.
Спостереження показують, що одна з галактик у парі значно старша від іншої. Причому процес їх злиття перебуває на початковому етапі.
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Цікаві фото космосу
Обсерваторії частенько тішать нас цікавими, іноді загадковими і часто чарівними фотографіями з різних куточків всесвіту.
- Нещодавно на сайті телескопа Hubble показали вражаюче фото спіральної галактики з перемичкою;
- Ще раніше на тому ж сайті з'явилося цікаве фото самого серця галактики схожою на наш Чумацький шлях;
- А тут просто неймовірно красиве зоряне скупчення яким можна довго милуватися.