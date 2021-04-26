Що за світлі утворення на фото?

Великі світлі плями це результат злиття галактик. За ними ховаються дві зростаючі надмасивні чорні діри, а "усмішка" утворена завихреннями речовини навколо них.

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Структура має позначення Mrk 739. У масштабах Всесвіту вона розташована відносно недалеко від нас, що робить її чудовим об'єктом для вивчення. Отримані дані дозволять краще зрозуміти драматичні процеси, що відбуваються під час злиття галактик.



Галактики у процесі злиття Mrk 739 / Фото ESO

Як вченим вдалося зробити таке фото

Для вивчення структури використовувався приймач MUSE на Дуже Великому телескопі ESO.

MUSE – це 3D-спектрограф, який отримує зображення об'єкта, що спостерігається у формі особливих масивів даних одночасно на тисячах різних довжинах хвиль.

Спостереження показують, що одна з галактик у парі значно старша від іншої. Причому процес їх злиття перебуває на початковому етапі.

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