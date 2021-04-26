Що за світлі утворення на фото?

Великі світлі плями це результат злиття галактик. За ними ховаються дві зростаючі надмасивні чорні діри, а "усмішка" утворена завихреннями речовини навколо них.

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Структура має позначення Mrk 739. У масштабах Всесвіту вона розташована відносно недалеко від нас, що робить її чудовим об'єктом для вивчення. Отримані дані дозволять краще зрозуміти драматичні процеси, що відбуваються під час злиття галактик.

Mrk 739
Галактики у процесі злиття Mrk 739 / Фото ESO

Як вченим вдалося зробити таке фото

Для вивчення структури використовувався приймач MUSE на Дуже Великому телескопі ESO.

Спостереження показують, що одна з галактик у парі значно старша від іншої. Причому процес їх злиття перебуває на початковому етапі.

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Цікаві фото космосу

Обсерваторії частенько тішать нас цікавими, іноді загадковими і часто чарівними фотографіями з різних куточків всесвіту.