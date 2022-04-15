Обмерзлий кратер Марса вкритий інеєм на новому фото від NASA

Марсіанський зонд Mars Reconnaissance Orbiter кружляє навколо Червоної планети і часто фотографує її поверхню. Цього разу йому вдалося зняти обмерзлий південний кратер Марса поверхня якого вкрита інеєм.

Згідно з заявою агентства, під час наукового експерименту з візуалізації з високою роздільною здатністю (HiRISE) на борту марсіанського розвідувального орбітального апарату NASA (MRO) було отримано зображення обмерзлої поверхні планети.

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Нещодавня фотографія HiRISE була зроблена в південній півкулі Марса в середині зими. На фото зафіксовано кратер, розташований близько 37 градусів південної широти.

Південний схил кратера покритий яскравим інеєм із вуглекислого газу, який здається блакитним на покращеній кольоровій фотографії з орбітального апарату. На знімку видно суху кригу в ярах і навколо них на схилі, вирізаних селевими потоками в теплу пору року.



Фото поверхні кратера вкритого інеєм / Фото NASA/University of Arizona/HiRISE-LPL

Кілька слів про зиму на Марсі

Зими на Червоній планеті можуть бути дуже холодними, температура поблизу полюсів падає до мінус 195 градусів за Фаренгейтом (мінус 125 градусів за Цельсієм). На поверхні деяких ділянок планети може утворитися шар вуглекислого інею, або сухого льоду.

До середини чотиримісячної зими іній може поширитися від полюсів донизу до середніх широт планет, або близько 50 градусів широти, де він почне танути під теплими променями сонця.

Але орбітальні апарати також можуть виявити невеликі ділянки інею на звернених до полюса схилах ближче до екватора. У цих місцях нижчі температури, тому що вони отримують менше сонячного світла, а це означає, що іній з вуглекислого газу не тане.