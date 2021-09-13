Облаштовували гольф-клуб, а знайшли прадавню домовину бронзової доби

Нерідко рідкісні археологічні артефакти знаходять випадково, адже археологи не завжди знають, де саме їх шукати. Час стирає з лиця Землі свідчення поховань, "стесуючи" кургани водою та вітром. Іноді самі люди не хочуть, щоб ці поховання знайшли. Тому тут важлива вдача, щоб відшукати цінну історичну пам'ятку.

Ймовірно, саме така вдача переслідує британських археологів. У 2019 році на території графства Лінкольншир, Англія, де облаштовувалася водойма на території гольф-клубу, знайшли поховання у незвичайній дубовій домовині. Всередині було розташовані залишки тіла. Приблизний вік рідкісного артефакту – близько 4 тисяч років.

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Що знайшли у домовині

Труна має довжину близько трьох метрів. Ширина складає близько пів метра. Виготовили труну з великого цільного дуба.

Стовбур дерева спочатку розколювали уздовж, щоб отримати половину стовбура для подальшої обробки. Це дозволяло не довбати домовину "з нуля". У труни була кришка, частина якої збереглася до наших днів.

У труні виявили залишки людини та деякі артефакти. Наприклад, кам'яна сокира з дерев'яною ручкою. Ймовірно, сокира була не практичною, а символічною складовою поховання – її поклала, щоб вшанувати померлого й інструмент ніколи не використовували для роботи. Всього в Англії знайдено 12 таких сокир.

Також у труні виявлені залишки рослин. При детальнішому вивченні це дасть історикам краще розуміння того, як використовувалися певні види рослин у похоронних ритуалах.

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Знайдена у домовині сокира / Фото York Archaeology Trust

Хто був похований у дубовій труні?

Вчені не знають, про це точно був представник високого соціального стану. Про це свідчить ритуал поховання: після самого обряду над могилою звели курган з дрібних каменів. У суспільстві бронзового століття так чинили лише з людьми високого соціального класу.

Всього у Великій Британії знайдено 65 таких дубових домовин епохи бронзової доби.