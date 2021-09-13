Ймовірно, саме така вдача переслідує британських археологів. У 2019 році на території графства Лінкольншир, Англія, де облаштовувалася водойма на території гольф-клубу, знайшли поховання у незвичайній дубовій домовині. Всередині було розташовані залишки тіла. Приблизний вік рідкісного артефакту – близько 4 тисяч років.
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Що знайшли у домовині
Труна має довжину близько трьох метрів. Ширина складає близько пів метра. Виготовили труну з великого цільного дуба.
Стовбур дерева спочатку розколювали уздовж, щоб отримати половину стовбура для подальшої обробки. Це дозволяло не довбати домовину "з нуля". У труни була кришка, частина якої збереглася до наших днів.
У труні виявили залишки людини та деякі артефакти. Наприклад, кам'яна сокира з дерев'яною ручкою. Ймовірно, сокира була не практичною, а символічною складовою поховання – її поклала, щоб вшанувати померлого й інструмент ніколи не використовували для роботи. Всього в Англії знайдено 12 таких сокир.
Також у труні виявлені залишки рослин. При детальнішому вивченні це дасть історикам краще розуміння того, як використовувалися певні види рослин у похоронних ритуалах.
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Знайдена у домовині сокира / Фото York Archaeology Trust
Хто був похований у дубовій труні?
Вчені не знають, про це точно був представник високого соціального стану. Про це свідчить ритуал поховання: після самого обряду над могилою звели курган з дрібних каменів. У суспільстві бронзового століття так чинили лише з людьми високого соціального класу.
Всього у Великій Британії знайдено 65 таких дубових домовин епохи бронзової доби.