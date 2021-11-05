Старший віцепрезидент Xiaomi Group China та генеральний директор Redmi Лу Вейбінг напередодні заявив в інтерв'ю, що метою компанії є лідерство в галузі виробництва смартфонів. Xiaomi очікує, що їй вдасться досягнути ТОП-1 протягом найближчих 3 років.

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Як Xiaomi збирається стати виробником смартфонів №1

Китайський виробник спершу планує досягнути кількості в 30 000 роздрібних магазинів у Китаї за ці 3 роки. Зараз у Піднебесній нараховується 10 000 магазинів бренду. Саме роздрібні магазини Xiaomi обрала своїм пріоритетом, адже за цим показником компанія найбільше поступається конкурентам (досі Xiaomi віддавала перевагу онлайн-продажам).



Xiaomi планує відкрити 30000 роздрібних магазинів до 2024 року / Фото Android Authority

Однак не лише смартфонами єдиними планує займатися компанія. До 2024 року Xiaomi має не менш амбітний план налагодити повноцінне виробництво власних електромобілів і вже активно працює над цим.

Чи зможе Xiaomi стати лідером ринку смартфонів

Xiaomi вже конкурує з іншими лідерами на деяких ринках. Нещодавно китайському виробнику навіть вдалося ненадовго зрушити Apple з другого місця.

Однак однією Apple справа не обмежується. Аби очолити ринок смартфонів Xiaomi потрібно буде здолати такого гіганта, як Samsung, а це вже "рибка значно більших розмірів". Південнокорейський гігант протягом багатьох років залишається незмінним лідером із продажу смартфонів і, схоже, своїм місцем поступатися не збирається.