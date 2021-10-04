Реакція криптобіржі на інцидент
Coinbase заявляє, що оновила протоколи двофакторної аутентифікації за допомогою SMS відразу ж після того, як дізналася про проблему. Компанія відзначила, що хакери могли використовувати цю вразливість тільки у тому випадку, якщо знали логін та пароль жертви.
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Як зловмисники отримали доступ до гаманців користувачів Coinbase
Біржа стверджує, що для злому зловмисникові необхідно було знати не тільки електронну пошту користувачів, а й паролі та номери телефонів, пов'язані з обліковим записом на біржі. А ще потрібно було мати доступ до електронної пошти.
Coinbase точно не знає, як зловмисники отримали доступ до цієї інформації, але передбачається, що в хід пішли фішинг і соціальна інженерія. Компанія стверджує, що мова не йде про витік даних з її боку.
Coinbase заявила, що повністю відшкодує збитки усім користувачам, які втратили гроші у результаті атаки не пізніше 4 вересня. Користувачі Coinbase, які стали жертвами атаки, отримали такі повідомлення:
Ми зарахуємо на ваш рахунок кошти, рівні вартості валюти, викраденої з вашого рахунку під час інциденту. Деяким клієнтам вже відшкодовано витрати. Ми подбаємо про те, щоб усі клієнти отримали повну вартість того, що втратили.