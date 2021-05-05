Нас обманули: обіцяна "платформа соціальних мереж" Дональда Трампа виявилась зовсім іншим

Після блокування Дональда Трампа у більшості популярних соцмереж, колишній президент США пообіцяв запустити власну соціальну мережу, де буде дозволено публікувати новини й думки, які не роздіяють на інших ресурсах. Тепер новий проєкт запустили. Але виявилось, що це зовсім не соцмережа.

Колишній президент США Дональд Трамп додав на своєму сайті новий розділ, який фактично являє собою блог на платформі WordPress. Він стилізований під Twitter.

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Що публікується на новому ресурсі

У блозі розміщуються пости Трампа. Користувачі можуть підписатися на розсилку сповіщень про нові публікації як на самій платформі, так і електронною поштою чи за номером телефону.

Заявлено, що читачі можуть ставити лайки під постами, але поки ця функція, схоже, не працює.

Також не можна залишати коментарі під повідомленнями, але можна публікувати їх у Facebook і Twitter. Втім, поки тільки Facebook дозволяє ділитися повідомленнями Трампа. Twitter таку можливість обмежує.

Як правило, спільне використання контенту з посиланням на вебсайт дозволено, якщо цей матеріал не суперечить правилам Twitter,

— повідомили ресурсу The Verge у Twitter.

Незважаючи на те, що блог офіційно був запущений у вівторок, в ньому є повідомлення Трампа від 24 березня. За даними Fox News, Трамп згодом буде безпосередньо спілкуватися зі своїми прихильниками в цьому блозі. У ньому імовірно з'явиться зворотний зв'язок користувачів з колишнім президентом США.

Цілком можливо, що цей блог – не те саме, що раніше пообіцяв Трамп, і на нас чекає інша платформа. Проте, жодних даних чи підтверджень цьому немає.