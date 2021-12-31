Обігнати США: Китай та Росія почнуть будувати базу на Місяці у 2027 році

Представники космічної галузі Китаю повідомили, що на 8 років пришвидшують план створення бази на Місяці. Це викликано необхідністю протистояти планам американського альянсу щодо поділу зон впливу на нашому природному супутнику.

Минулого року США виключили Росію та Китай зі списку партнерів з видобутку корисних копалин на Місяці. За таких умов Китай вирішив іти на випередження. За участі Росії КНР планує звести базу на Місяці до 2027 року.

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Зокрема, один із найвищих чиновників Китайського національного космічного управління повідомив, що новим завданням місії "Чан'е-8", раніше запланованої на 2035 рік, стане висадка на Місяць безпілотної дослідницької станції у 2027 році.

До цього проєкт "Чан'е-8" передбачав випробування у місячних умовах низки технологій для будівництва та обслуговування станції на Місяці, наприклад, 3D-друк з використанням місцевих матеріалів.

Якою буде Китайська місячна програма

Метою прискорення планів початку освоєння Місяця, за словами чиновника, є створення міцної основи для мирного використання місячних ресурсів. До цього моменту представники космічної галузі Китаю неодноразово заявляли, що вони не зацікавлені у перегонах, подібних до тих, які були в часи холодної війни між СРСР і США.

Ймовірно, логічна й активна антиросійська та антикитайська позиція NASA у цьому питанні змусила змінити підхід до реалізації місячних програм.

Китайські вчені планують створити автономну мобільну дослідницьку станцію з можливістю віддалення від бази на 1000 кілометрів. Також Китай має намір викреслити із планів освоєння супутника створення навколомісячної орбітальної станції – перевалкової бази, яку будуватимуть у рамках місячної програми NASA "Артеміда". Китайсько-російська база відразу створюватиметься на Місяці як автономний об'єкт, здатний приймати космонавтів.

Нарешті, китайська місячна програма зосередиться на пошуку печер для розгортання баз під надійним радіаційним і метеоритним захистом нижче рівня "землі", тоді як NASA планує (принаймні на першому етапі) розгортання об'єктів на поверхні. Згідно з останніми дослідженнями, Місяць виявився більш вулканічно активним, ніж передбачалося, і той же китайський місяцехід виявив близько 10 виходів на поверхню. Мешкати в таких норах буде набагато безпечніше, ніж на поверхні.

Водночас і NASA має кілька місій спрямованих на вивчення таких печер. В рамках одного з проєктів на Місяць відправлять роботизований зонд у вигляді м'яча, який вивчатиме такі утворення.

Варто зазначити, що роль Росії у проєкті китайської місячної станції не до кінця зрозуміло. Не ясно також, що Росія може принести в проєкт тож подальші новини у цій галузі обіцяють бути справді цікавими.