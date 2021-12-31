Минулого року США виключили Росію та Китай зі списку партнерів з видобутку корисних копалин на Місяці. За таких умов Китай вирішив іти на випередження. За участі Росії КНР планує звести базу на Місяці до 2027 року.

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Зокрема, один із найвищих чиновників Китайського національного космічного управління повідомив, що новим завданням місії "Чан'е-8", раніше запланованої на 2035 рік, стане висадка на Місяць безпілотної дослідницької станції у 2027 році.

До цього проєкт "Чан'е-8" передбачав випробування у місячних умовах низки технологій для будівництва та обслуговування станції на Місяці, наприклад, 3D-друк з використанням місцевих матеріалів.

Якою буде Китайська місячна програма

Метою прискорення планів початку освоєння Місяця, за словами чиновника, є створення міцної основи для мирного використання місячних ресурсів. До цього моменту представники космічної галузі Китаю неодноразово заявляли, що вони не зацікавлені у перегонах, подібних до тих, які були в часи холодної війни між СРСР і США.

Ймовірно, логічна й активна антиросійська та антикитайська позиція NASA у цьому питанні змусила змінити підхід до реалізації місячних програм.

Китайські вчені планують створити автономну мобільну дослідницьку станцію з можливістю віддалення від бази на 1000 кілометрів. Також Китай має намір викреслити із планів освоєння супутника створення навколомісячної орбітальної станції – перевалкової бази, яку будуватимуть у рамках місячної програми NASA "Артеміда". Китайсько-російська база відразу створюватиметься на Місяці як автономний об'єкт, здатний приймати космонавтів.

Нарешті, китайська місячна програма зосередиться на пошуку печер для розгортання баз під надійним радіаційним і метеоритним захистом нижче рівня "землі", тоді як NASA планує (принаймні на першому етапі) розгортання об'єктів на поверхні. Згідно з останніми дослідженнями, Місяць виявився більш вулканічно активним, ніж передбачалося, і той же китайський місяцехід виявив близько 10 виходів на поверхню. Мешкати в таких норах буде набагато безпечніше, ніж на поверхні.

Водночас і NASA має кілька місій спрямованих на вивчення таких печер. В рамках одного з проєктів на Місяць відправлять роботизований зонд у вигляді м'яча, який вивчатиме такі утворення.

Варто зазначити, що роль Росії у проєкті китайської місячної станції не до кінця зрозуміло. Не ясно також, що Росія може принести в проєкт тож подальші новини у цій галузі обіцяють бути справді цікавими.