Більшу частину кадру займає частина корпусу космічного корабля, його двигуни та сонячні батареї, проте на задньому плані помітні фрагменти поверхні Марса.

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Коротко про "Тяньвень-1"

Після запуску з Китаю у липні 2020 року 10 лютого 2021 року він вийшов на орбіту Червоної планети.

Це перший китайський космічний корабель, який успішно досяг орбіти Марса , що робить Піднебесну однією з небагатьох країн, які досліджують Марс за допомогою роботизованого обладнання.

, що робить Піднебесну однією з небагатьох країн, які досліджують Марс за допомогою роботизованого обладнання. "Тяньвень-1" прибув на Марс разом із посадковим модулем та марсоходом, які успішно спустилися на поверхню Червоної планети у травні минулого року.

Корисне навантаження Тяньвеня-1 складає 13 приладів , включаючи камери. З їх допомогою апарати створюють топографічну карту планети, шукають поклади водяного льоду, вивчають структуру та склад приповерхневого шару, а також досліджують іоносферу та клімат Марсу.

, включаючи камери. З їх допомогою апарати створюють топографічну карту планети, шукають поклади водяного льоду, вивчають структуру та склад приповерхневого шару, а також досліджують іоносферу та клімат Марсу. Мета місії – знайти сліди життя на Марсі й визначити можливість поселення людини.

У межах основної місії китайські вчені займаються дослідженням морфології та геологічних характеристик поверхні, розміщення ґрунту й льоду, іоносфери та характеру навколишнього середовища, а також фізичних полів і внутрішньої структури Червоної планети.

Цікаво, що Китай, зазвичай, не ділиться інформацією про свої космічні місії, а ще рідше демонструє зображення та відео. Однак з місією "Тяньвень-1" все інакше. Від самого її запуску Китай доволі широко висвітлював успіхи марсіанського апарата. Так, нещодавно в мережі було опубліковано космічне селфі "Тяньвень-1", зроблене невеликим космічним апаратом з камерою, випущеною безпосередньо з зонда.