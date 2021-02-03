ОАЕ створюють міжнародний "Космічний суд"

Комерційні суди Дубайського міжнародного фінансового центру доповняться "космічним сектором". Нову установу відкриють для врегулювання суперечок, пов'язаних із діяльністю людей і компаній за межами Землі.

Джерело: DIFC Courts

В останні роки Об'єднані Арабські Емірати розгорнули активну діяльність для закріплення серед авторитетних учасників космічного сектора, який зростає надшвидкими темпами. 1 лютого 2021 року влада ОАЕ оголосила про намір заснувати міжнародний "Космічний суд", який займеться питаннями комерційного арбітражу — врегулюванням суперечок між компаніями, що працюють на орбіті.

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Як працюватиме суд

Арбітражне провадження створюють при Судах Дубайського міжнародного фінансового центру (DIFC Courts). Ця англомовна судова система працює в ОАЕ з 2006 року і вже отримала визнання з боку компаній, які потребують незалежного розгляду.

Сьогодні ми бачимо появу повномасштабної космічної індустрії, що включає трудові, інфраструктурні та науково-технологічні ресурси. Космічний суд — це глобальна ініціатива, яка буде розвиватися паралельно, дозволяючи створити мережу юридичної допомоги для підтримки міжнародних зусиль з освоєння космосу в XXI столітті,

— говорить головний суддя DIFC Courts Закі Азмі.

Таким чином усі випадки незапланованих збоїв у роботі космічних апаратів і наданні їх послуг, зіткнень на орбіті та інші суперечки буде можливість вирішувати у новому комерційному суді, що не залежить від роботи державних судів та їх юрисдикцій. Чим ближче польоти перших космічних туристів і робота перших космічних видобувних підприємств, тим більшою є імовірність того, що такі ситуації будуть з'являтися регулярно.