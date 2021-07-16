Опади випали на північ від селища Хатта в ОАЕ в Хаджарському гірському масиві, в районах Ваді аль-Хилю, Кальба роуд і Хувайлат. Також повідомляють про дощі поблизу міста Аль-Айн і столиці ОАЕ Абу-Дабі.

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Технології виклику дощу: що відомо

За повідомленнями синоптиків, те, що відбувається – не дивовижний збіг обставин, а результат спеціальних технологічних експериментів з навмисного засіювання хмар над територією ОАЕ.

Цікаво, що опадів очікують і в Катарі – сусідній з ОАЕ країні. Дощі там прогнозують з суботи до середини наступного тижня. Дощів у цій країні влітку теж не буває, а в інші пори року вони випадають лише лічену кількість разів за весь рік.

Відповідні технології активно розробляються дубайською академією Sanad спільно з вченими британського університету в місті Редінг. Випробування проходять з весни цього року в особливо жарких і посушливих регіонах королівства.

Для засіювання хмар використовуються спеціальні дрони, які викликають дощ за допомогою електричних розрядів в хмарах без використання хімічних сполук.