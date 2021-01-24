Американський виробник комп'ютерного обладнання NZXT і бренд RTFKT показали вкрай незвичні кросівки. Вони схожі на міні-ПК і, швидше за все, їх не можна одягнути.

Особливості незвичних кросівок

Взуття від NZXT виконане у білому кольорі з чорними вставками. Всередині можна побачити щось, схоже на нутрощі ПК, зовні зверху розташований невеликий екран, на якому можуть відображатися різні зображення, а збоку є імітація флагманської відеокарти GeForce RTX 3080. Не обійшлося і без підсвічування.

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Студія RTFKT відома тим, що займається виробництвом колекційних кросівок для відомих особистостей у сфері розваг, геймінгу і кіберспорту. Що стосується даної моделі кросівок, поки незрозуміло, чи вийдуть вони у вільний продаж або ж це єдиний екземпляр.