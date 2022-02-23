У Нью-Йорку хочуть заборонити швидку доставку – кур'єри поспішають і збивають людей

Рада Нью-Йорка планує заборонити рекламу "15-хвилинної доставки". Через неї у місті росте кількість аварій на дорогах.

Новий законопроєкт представлять у міській раді Нью-Йорка протягом "декількох тижнів". Його автор вважає: якщо у кур'єрів не буде жорстких часових рамок, вони будуть ретельніше дотримуватися правил дорожнього руху.

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Що відомо

Ідея належить члену міської ради Крістоферу Марте.

За його словами, цей документ – частина пакету законопроєктів, у яких пропишуть правила регулювання сервісів доставки продуктів.

Марте каже, що він наполягає на правилах, які нададуть більше переваг і захисту працівникам доставки, але не поділився більшими подробицями.

Пропозиція передбачає заборону сервісам вказувати термін доставки в 15 хвилин.

Попри те, що такий час доставки є зручним для користувачів, він змушує кур'єрів на велосипедах і скутерах поспішати, щоб вкластися в строк.

Через це вони порушують правила дорожнього руху і потрапляють в аварії, заявляє Марте.

За інформацією видання Engadget, законопроєкт може торкнутися компаній Gorillas, Fridge No More і Jokr, які позиціонують себе як сервіси швидкої доставки продуктів, а також DoorDash, яка запускає такий же швидкий сервіс на Манхеттені.

Така пропозиція виникла небезпідставно. За даними ЗМІ, наразі спостерігається хоч і невелике, але зростання нещасних випадків на електровелосипедах у Нью-Йорку. Щонайменше 20 людей загинули в результаті зіткнень, пов’язаних із електровелосипедами, у 2020 році. Новий закон не гарантує повну безпеку працівників доставки, але може зменшити шанси на те, що вони ризикнуть зі своїм здоров’ям, щоб прибути вчасно.