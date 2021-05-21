Де Google відкриє свій перший магазин і що там продаватиме

Магазин Google з'явиться в районі Челсі, де також розташовується кампус компанії. При замовленні товарів в інтернет-магазині Google клієнти зможуть забирати свої покупки у роздрібному магазині.

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У магазині буде представлено широкий асортимент товарів:

фірмові смартфони Pixel;

пристрої розумного будинку Nest;

фітнес-трекери Fitbit;

ноутбуки Pixelbook і багато іншого.

Варто відзначити, що в минулому Google вже експериментувала з різними форматами магазинів, але нинішнє оголошення свідчить про серйозне прагнення компанії до нарощування торговельних площ для реалізації власної продукції.

Якими будуть нові магазини Google

Схоже, фізичні магазини Google будуть багато в чому схожими на торгові точки Apple. Співробітники магазинів будуть показувати клієнтам, як працюють разом різні продукти Google, запропонують послуги фахівців з підключення та налаштування обладнання, нададуть можливість використання сервісних послуг та інші послуги.

У повідомленні Google сказано, що користувачі хоч і зможуть особисто взаємодіяти з пристроями компанії, в магазині будуть дотримуватися всіх необхідних заходів, що перешкоджають поширенню коронавирусної інфекції. Це може означати, що кількість одночансих відвідувачів у магазині буде обмежена, покупцям потрібно буде носити маски, дотримуватися соціальної дистанцію та інше заходи.

Коли запрацює перший роздрібний магазин Google

Точна дата запуску магазину Google у Челсі не була озвучена, відомо лише, що він розкриє свої двері перед покупцями влітку цього року. Google також не згадала про можливі плани щодо подальшого розширення торгової мережі.