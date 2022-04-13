Вежа Steinway Tower сягає висоти 435 метрів і розташована у центі Манхеттена. Проєкт розробила архітектурна фірма SHoP Architects. Будівництво тривало з 2013 року з перервою у 2017 році через фінансові причини.

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Найтонший хмарочос: як смілива ідея стала можливою

Будівля має 82 поверхи, з них 60 житлових.

На одному з них є 25-метровий басейн та інші зручності, такі як фітнес-центр з терасою та окрема їдальня.

Щоб витримати вагу найтоншого хмарочоса зі співвідношенням висоти до ширини 24:1, він повинен бути побудований з особливо міцних матеріалів. Тому будівельники використали унікальний бетон, склад якого засекречений. Його називають "найміцнішим у світі".

Завершили будівництво наприкінці березня встановленням останніх плит на фасаді. Будівля офіційно здана в експлуатацію.



Вежа Steinway Tower на Манхеттені в процесі будівництва / Фото Dezeen

Щоб тонка і легка конструкція не розгойдувалася на вітрі, у верхній частині будівлі передбачений демпфер вагою 800 тонн. Крім оригінального дизайну хмарочос виділяється тим, що при його будівництві вдалося зберегти архітектурний пам'ятник "Стейнвей-хол", який став частиною нової споруди.



Вежа Steinway Tower на Манхеттені / Фото Dezeen



Вежа Steinway Tower на Манхеттені / Фото Dezeen Вежа Steinway Tower на Манхеттені / Фото Dezeen

Будівля на піку звужується до плаского краю. Східний і західний фасади оздоблені теракотовою плиткою з бронзовими акцентами, а скляні стіни виходять на Центральний парк на півночі та на Нижній Манхеттен на півдні. Інтер'єри виконані студією Sofield.

Загальна вартість будівництва скала 2 мільярди доларів.