Варто зазначити, що в березні компанія через санкційний тиск припинила власні продажі своїх продуктів на території країни агресора. Її частка на ринку була вкрай малою – більшість поставок припадали на сторонніх вендорів. Тому навряд чи користувачі це взагалі відчули. Однак йти далі компанія відмовляється.

Раніше Відомий виробник відеокарт NVIDIA припиняє продаж своїх продуктів на території Росії

NVIDIA продовжує діяльність

В NVIDIA кажуть, що не перешкоджають та не контролюють постачання продукції на основі технологій компанії .

. Рішення постачати в Росію відеокарти приймає кожен із вендорів самостійно, серед них: HP, Dell, Lenovo, Asus, Gigabyte, MSI та інші компанії, деякі з яких раніше оголошували про вихід з ринку.

Аналогічне правило поширюється й на глобальні сервіси, такі як AWS від Amazon і Unreal Engine від Epic Games, теж залежні від розробок NVIDIA.

Бізнес NVIDIA — поза політикою, наскільки це зараз можливо, і ми ніколи не заявляли про вихід. Водночас зупинено постачання продуктів, що випускаються безпосередньо під брендом NVIDIA: відеокарти Founders Edition, ТВ-приставки Shield, а також рішення NVIDIA для професійного та корпоративного ринків,

– заявили в російській пресслужбі NVIDIA.

Представник одного з партнерів NVIDIA повідомив джерелу, що в Росії запрацювали "альтернативні канали поставки" продукції компанії. Внаслідок цього російські ретейлери продовжують отримувати партії відеокарт за цінами, які все ще може дозволити собі населення.

Працювати продовжує і місцевий Центр розробок, який компанія закривати не планує. Там працює кілька сотень людей, які займаються проєктами, пов'язаними з машинним навчанням і тестуванням технологій. Один із працівників розповів, що компанія не лише не планує проводити скорочення, а й навіть наймає нових спеціалістів.

Раніше в мережі ходили чутки, що Центр розробок у Росії закриють, бо начебто саме для цього NVIDIA відкриває новий центр розробок у Єревані, столиці Вірменії. Однак у компанії це заперечили. Там пояснюють, що деякі працівники дійсно вирішили перебратися до Єревану, однак решта продовжує працювати в старому офісі.