Виробник відеокарт Nvidia у своїй майбутній новинці GeForce RTX 3060 збирається сповільнити роботу пристроїв у випадку майнінгу ними криптовалют. Все для того, щоб майнери не розкупили нові відеокарти та не створювали дефіциту на довгі місяці.

Для майнерів компанія готує спеціальні прискорювачі, які будуть призначені виключно для видобутку криптовалют.

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Чого прагне компанія

Випускаючи 25 лютого GeForce RTX 3060 ми робимо важливий крок, щоб гарантувати, що графічні процесори GeForce опиняться в руках геймерів,

— йдеться в заяві компанії.

У Nvidia пояснили, що програмні драйвери RTX 3060 здатні визначити, що їх використовують для майнінгу криптовалюти Ethereum, і знизити продуктивність приблизно на 50 відсотків. Таким чином використання саме цього обладнання стане невигідним.

Для криптовалюти Nvidia запропонує спеціально призначений для цих завдань пристрій – CMP (Cryptocurrency Mining Processor). Він не прораховує графіку, не має відеовиходів і оптимізований саме для видобутку криптовалюти.

Очікується, що продаж базового пристрою почнеться в першому кварталі 2021 року, а варіанти з вищою продуктивністю надійдуть на ринок у другому кварталі.