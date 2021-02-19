Nvidia сповільнить графічні процесори GeForce RTX 3060: все заради геймерів
Виробник відеокарт Nvidia у своїй майбутній новинці GeForce RTX 3060 збирається сповільнити роботу пристроїв у випадку майнінгу ними криптовалют. Все для того, щоб майнери не розкупили нові відеокарти та не створювали дефіциту на довгі місяці.
Джерело:Nvidia
Для майнерів компанія готує спеціальні прискорювачі, які будуть призначені виключно для видобутку криптовалют.
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Чого прагне компанія
Випускаючи 25 лютого GeForce RTX 3060 ми робимо важливий крок, щоб гарантувати, що графічні процесори GeForce опиняться в руках геймерів,
— йдеться в заяві компанії.
У Nvidia пояснили, що програмні драйвери RTX 3060 здатні визначити, що їх використовують для майнінгу криптовалюти Ethereum, і знизити продуктивність приблизно на 50 відсотків. Таким чином використання саме цього обладнання стане невигідним.
Для криптовалюти Nvidia запропонує спеціально призначений для цих завдань пристрій – CMP (Cryptocurrency Mining Processor). Він не прораховує графіку, не має відеовиходів і оптимізований саме для видобутку криптовалюти.
Очікується, що продаж базового пристрою почнеться в першому кварталі 2021 року, а варіанти з вищою продуктивністю надійдуть на ринок у другому кварталі.
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