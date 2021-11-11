Jetson AGX Orin, так називається новий продукт компанії, компактніший, за будь-який інший мінікомп'ютер. Заснований він на SoC з GPU Ampere – власній розробці Nvidia.

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Характеристики Jetson AGX Orin

Як заявляє виробник, це "найменший, найпотужніший та енергоефективний суперкомп'ютер" зі штучним інтелектом для робототехніки, автономних машин, медичних пристроїв, розумного міста, логістики, роздрібної торгівлі, обслуговування, сільського господарства та інших форм вбудованих обчислень.

У порівнянні з минулою моделлю, Jetson AGX Xavier, клієнти отримають шестикратне збільшення продуктивності.

Продуктивність Jetson AGX Orin досягає 200 TOPS, що аналогічно серверу з дискретним GPU, але цей ПК вміщується на долоні.

Його розміри становлять всього 100х100х87 міліметрів.

Серцем служить однокристальна система з 12 процесорними ядрами Cortex-A78AE з частотою 2 ГГц і GPU Ampere з частотою 1 ГГц і 2048 ядрами CUDA.

з частотою 1 ГГц і 2048 ядрами CUDA. Також суперкомп'ютер отримав 32 гігабайти оперативної пам'яті LPDDR5 з пропускною здатністю 204,8 гігабайта на секунду і 64 гігабайти флеш-пам'яті eMMC 5.1.

з пропускною здатністю 204,8 гігабайта на секунду і eMMC 5.1. Пристрій підтримує до шести камер з 16 смугами MIPI CSI-2.

Вміє кодувати відео 4K при 60 кадрах на секунду (два потоки), декодувати відео 8K при 30 кадрах на секунду.

Також є п'ять портів RJ45, чотири з яких мають швидкість 10 гігабіт на секунду, чотири порти USB 2.0, є DisplayPort 1.4 a, чотири вузли UART, три SPI, чотири I2S, вісім I2C, два CAN, DMIC, DSPK і контакти GPIO.

Потужність коливається в межах від 15 до 50 ват.

AGX Orin підтримує Nvidia Clara Holoscan – нову обчислювальну платформу для індустрії охорони здоров'я. Новинка буде доступною розробникам на початку наступного року.

Зверніть увагу! Це не єдина розробка на ринку компактних комп'ютерів. Компанія Minisforum, наприклад, готує ще один дуже потужний мініатюрний ПК з 12-ядерним процесором і дискретною відеокартою. У максимальній конфігурації він має розміри 166х158х67 міліметрів.