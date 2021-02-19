Назад у майбутнє: Nvidia повернула в продаж стару відеокарту GeForce GTX 1050 Ti

На тлі буму майнінгу і тотального дефіциту GPU пройшов слух, що Nvidia буде повертати в продаж старі відеокарти — зокрема, GTX 1050 Ti. Цей середньорівневий відеоадаптер вперше побачив світ в 2016 році.

Компанія Nvidia намагається придумати, як уникнути дефіциту відеокарт на ринку, в тому числі нових GeForce RTX 3060. Схоже, вона знайшла один вихід, який дозволить хоча б частині гравців отримати відеокарти – тим, хто не женеться за найвищими характеристиками.

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Чутки підтверджено

Деякі великі американські роздрібні продавці, такі як Newegg, почали отримувати нові партії GTX 1050 Ti, які доступні за ціною від 180 доларів (близько 5 013 гривень). Це дорожче, ніж на старті продажів (140 доларів), проте в умовах дефіциту це все ще хороша ціна, оскільки залишки попередніх партій GTX 1050 Ti продають дорожче 400 доларів через великий попит.



Ціни на GeForce GTX 1050 Ti GPUs в магазинах / Фото TechPowerUp

Великий плюс такої відеокарти в тому, що вона не підходить для вигідного майнінгу Ефіру, оскільки для цього потрібно 5 або більше гігабайт відеопам'яті, а GTX 1050 Ti може похвалитися лише 4 гігабайтами.

При цьому такий GPU здатний "тягнути" багато сучасних ігор в дозволі 1920х1080, нехай і на низьких налаштуваннях графіки. Це знову робить такий відеоадаптер непоганим базовим ігровим рішенням.