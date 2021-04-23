NVIDIA рекомендує видалити останнє оновлення Windows 10: що з ним не так і як це зробити

Минулого тижня почали масово надходити скарги на останнє оновлення Windows 10. Користувачі зіткнулися з масою серйозних проблем. Це й помилки при установці патчів безпеки, і помилки профілю користувача, і зниження продуктивності. Але найбільших незручностей зазнають гравці в комп'ютерних іграх.

Повідомляється, що ігровий процес стикається з постійними пригальмовуваннями та іншими проблемами. Саме тому компанія NVIDIA й радить видалити останнє оновлення.

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Яке оновлення поламало систему

На офіційному форумі підтримки виробника відеокарт з'явилось повідомлення з рекомендацією користувачам, які помітили зниження продуктивності в іграх, спробувати видалити оновлення Windows 10 KB5000842.

Варто відзначити, що в коментарі згадується березневий патч, проте ті ж проблеми, схоже, присутні і в накопичувальному оновленні KB5001330. У будь-якому випадку, рішення, очевидно, полягає у видаленні того оновлення, яке викликало проблеми.

Але не лише власники обладнання NVIDIA зіткнулись зі зниженням продуктивності. Користувачі відеокарт AMD також повідомляють про аналогічні ситуації на їхніх комп'ютерах.

Як видалити нестабільне оновлення

На щастя, видалити оновлення не так складно. Це можна зробити в налаштуваннях вашого комп'ютера.

Для цього переходимо в розділ "Оновлення та захист" і обираємо пункт Windows Update. Далі потрібно натиснути кнопку "Переглянути журнал оновлення". Потім в підпункті "Видалити оновлення" вибрати KB5001330 (або KB5000842), натиснути праву кнопку миші і вибрати "Видалити". Потім слід перезавантажити комп'ютер.

Варто також враховувати, що при видаленні накопичувального оновлення зникають і всі патчі безпеки та інші виправлення, які входять до його складу. Проте це, судячи з усього, єдиний вихід. Сама Microsoft поки не запропонувала рішення проблеми.