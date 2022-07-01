NVIDIA перестала продавати ліцензії російським компаніям: якими будуть наслідки

Американський виробник графічних процесорів, відеоадаптерів та програмного забезпечення NVIDIA зупинив продаж нових ліцензій російським компаніям. Розповідаємо, як це вплине на місцевий ринок, або те, що від нього залишилось.

Компанія припинила власні продажі своїх продуктів на території Росії в березні. Однак, судячи з її риторики, зробила це не з власної волі та моральних принципів, а через санкційний тиск. Про це свідчить те, що виробник жодним чином не перешкоджає поставкам своєї продукції через сторонні компанії. Ба більше, в російській пресслужбі NVIDIA взагалі заявили, що її бізнес "поза політикою", а тому компанія продовжить підтримувати в країні ті частини бізнесу, які можливо в умовах санкцій, та не піде з ринку агресора.

Цікаво NVIDIA заявила, що її бізнес поза політикою: компанія не піде з російського ринку

Що тепер

Згідно з новими даними, які публікують російські пропагандистські ЗМІ, NVIDIA перестала продовжувати старі та продавати нові ліцензії на софт для хмарного геймінгу російським компаніям.

Програмне забезпечення компанії дозволяє оптимізувати роботу обладнання та підключати більше гравців одночасно.

Наявні ліцензії компанія не блокує, ймовірно розраховуючи повернутися до роботи з окупантами.

Для тих компаній, які використовують систему NVIDIA, припинення дії ліцензій означатиме підвищення цін на послуги. Якщо раніше можна було забезпечувати з одного сервера з двома картами Nvidia Grid відразу вісім гравців, то тепер лише двох.

Однак це не найстрашніше, що чекає на росіян без ліцензії на софт NVIDIA. Без них порушиться робота суперкомп'ютерів Яндекса, Сбєрбанку та оператора МТС. Ті традиційно поспішили заявити, що все в порядку:

В МТС кажуть, що на роботу їхнього суперкомп'ютера рішення NVIDIA не впливає.

В Яндексі – що суперкомп'ютери компанії "продовжують працювати у стандартному режимі".

Сбєрбанк від коментарів відмовився.

Неясно на які періоди NVIDIA видає свої ліцензії – на місяць чи на рік уперед. У будь-якому випадку, рано чи пізно вони закінчаться і тоді стане зрозуміло, як постраждали комп'ютери цих компаній.