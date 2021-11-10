Програма називається Audio2Face. Її бета-версія вже доступна для завантаження і працює одразу з кількома мовами. Української серед них, на жаль, немає.

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Як працює програма

Програма Audio2Face побудована на основі відкритої платформи Nvidia Omniverse, що дозволяє створювати моделі в режимі реального часу.

На основі аудіозаписів технологія штучного інтелекту Nvidia робить 3D-анімацію обличчя, відповідним чином створюючи рухи губ та м'язів обличчя.

Технологія може створювати анімацію як на основі готового файлу, який можна завантажити в програму, так і в реальному часі, для чого знадобиться мікрофон.

Демонстраційна версія використовує модель персонажа Digital Mark. За бажанням для роботи можна взяти обличчя з будь-якими рисами.

Що може технологія: відео

Анімацію, призначену для одного персонажа, можна перенести на іншого – наприклад, з людини на носорога: відео

На що здатна технологія: відео

На що здатна технологія: відео

Програма підтримує чотири мови:

англійську,

французьку,

італійську,

російську.

Компанія вже анонсувала, що в майбутньому Audio2Face зможе обробляти будь-які мови.

Точні строки виходу фінальної й повністю робочої версії невідомі. Ця розробка дозволить ігровим студіям створювати кращих персонажів для своїх проєктів. Вони зможуть говорити з реалістичною мімікою, яка буде відповідати сказаним фразам.

До речі, ще навесні компанія демонструвала перші навчальні ролики: відео