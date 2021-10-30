Нуль із десяти: ганчірку Apple за 19 доларів задля жарту перевірили на придатність до ремонту

Одразу після презентації нових iPhone Apple запустила у продаж спеціальну серветку з тканини для очищення екранів. Її оцінили у 19 доларів і, як виявилось, вона сумісна не з усіма пристроями компанії. Ресурс iFixit, який проводить оцінку придатності до ремонту різноманітної техніки, вирішив задля жарту оцінити й цю серветку, поки читачі чекали на статтю про MacBook Pro.

За результатами дослідження ганчірку визнали повністю непридатною для ремонту. Продукт набрав 0 балів з 10 можливих

Цікаво Apple випустила серветку для протирання дисплеїв – вона несумісна зі старими iPhone

Результати

Серветці присвятили масу жартівливих коментарів. Зокрема, дослідники зробили фото, на якому витирають екран смартфона не самою серветкою, а 20-доларовою банкнотою, що натякає на ціну. Зображення підписали фразою "Ми спробували скористатися однією. Ми все робимо правильно?"



Жарти про ганчірку від Apple / Фото iFixit

Матеріал iFixit вийшов під заголовком "The Thinnest Apple Device Yet: Polishing Cloth Teardown" – Найтонший пристрій Apple: розбирання серветки для екрану. Експерти підійшли до справи з усією серйозністю, ретельно проаналізувавши серветку.

Відзначається, що матеріал по відчуттях ідентичний тому, що використовується в підкладці в iPad Smart Cover (чохол-обкладинка для планшета) з тонким шаром мікрофібри.

Обидва мають "чітке відчуття синтетичної шкіри з відтінком пухнастості, схоже на алькантари" (штучна замша).

Під мікроскопом серветка Apple показала себе як звичайна тканина.



Серветка Apple під мікроскопом / Фото iFixit

При найближчому розгляді виявляється, що насправді це "дві склеєні ганчірки".

Якщо ви відчуваєте себе трохи не в захваті від покупки за 19 доларів, розділіть шари, і ви отримаєте дві серветки, кожна з яких коштує всього 9,50 доларів,

– жартують iFixit.



Серветка Polishing Cloth складається з двох шарів тканини / Фото iFixit

У результаті дослідники заявили, що "найтонший пристрій Apple" даремно відняв у них час і майже 20 доларів: "Нова серветка для екрану Apple Polishing Cloth отримує 0 з 10 за нашою шкалою ремонтопридатності за те, що відволікає нас від дуже важливого розбирання MacBook Pro і не збирається знову після того, як ми розрізали її на частини ножицями".



Порізана серветка Polishing Cloth / Фото iFixit



