Маск обіцяє вже у березні показати мавпу з чіпом Nueralink, яка гратиме на комп'ютері без рук

Компанія Neuralink, заснована Ілоном Маском, продовжує роботу над чіпом, що вживляється прямо у мозок та дозволяє перетворювати нейронні імпульси в команди зрозумілі комп'ютеру. Під час демонстрації Link 0.9 нам вже показали трьох свиней з такими чіпами, а тепер Маск покаже мавпу, яка, вочевидь, продемонструє широкі можливості чіпа.

Джерело: Bloomberg

Про існування піддослідної мавпи з імплантованим у голову прототипом пристрою Neuralink засновник компанії розповів під час свого чергового віртуального виступу.

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Маск пояснив, що у лабораторії Neuralink вже живе мавпа, здатна за допомогою нейронних імпульсів керувати об'єктами комп'ютерної гри. За словами глави компанії, візуально визначити місце, де встановлено імплант неможливо, а сама мавпа відчуває себе чудово. Як тільки у примата з'явиться компаньйон з аналогічними можливостями, вони зможуть грати у пінг-понг на комп'ютері, не застосовуючи для кервання кінцівками.

Нагадаємо, що Link 0.9 це пристрій завбільшки з монету, що встановлюється у черепну коробку. До головного мозку він під'єднується за допомогою найтонших електродів, а сам процес імплантації чіпа здійснює повністю автономний робот-хірург. Чіп представили у кінці серпня 2020 року



Нейрочіп Link 0.9 від Neuralink

Випробування на людях

Neuralink, як відзначав Ілон Маск раніше, у перспективі хоче домогтися права випробувати імпланти на добровольцях, що позбулися можливості самостійно керувати верхніми і нижніми кінцівками, або їх повним набором. Поки ж компанія обіцяє до березня продемонструвати відео з мавпами, які пережили аналогічну операцію.