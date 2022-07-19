Як повідомляє виробник, новий смартфон флагманського рівня отримає підтримку технології швидкої зарядки потужністю в 120 Вт. Завдяки цьому батарея смартфона зможе повністю заряджатися за 19 хвилин.

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Попри це, судячи з інформації вказані у сертифікатах, існуватиме й версія девайса з підтримкою 80 Вт швидкої зарядки. Однак наразі про це жодної інформації окрім натяків немає.

Особливості Nubia Z40S Pro

Смартфон отримав батарею ємністю 5000 мАг, але зберіг відносно невелику товщину в 8,05 міліметра. Виробник обережно зазначає, що новий флагман може бути найтоншим пристроєм в сегменті з такою місткою батареєю і невеликою товщиною корпусу.

Nubia Z40S Pro, судячи з технічної інформації, отримає акцент на фотоможливості. Ґаджет володітиме якісною системою обробки зображень із 35-міліметровою оптикою, макрокамерою та перископним модулем. Камера запропонує кілька режимів, включаючи режим зоряного неба, і відеозапис 4K при 120 кадрах в секунду.

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Також відомо про особливості екрана смартфона. Діагональ складе 6,67 дюйма з підтримкою частоти оновлення 144 Гц. Ширина рамки екрана складе 0,95 мм з боків і 1,46 міліметра – у верхній частині екрана.

Згідно з офіційними постерами, Nubia Z40S Pro отримає найновіший чіпсет Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Родзинкою пристрою можна назвати фізичний перемикач (фото 2 нижче) на лівій стороні смартфона (привіт iPhone), який переводитиме девайс в режим вуличної фотографії.

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Фото смартфона Nubia Z40S Pro