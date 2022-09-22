Канал TechRax на YouTube веде українець Тарас Максимук, який, судячи з даних у його твітері, проживає в Сакраменто, Каліфорнія. Він описує свою діяльність на відеоплатформі як "розбиття техніки для вашого задоволення".

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Експеримент

Функція Crash Detection, яка також присутня й у "розумних" годинниках Apple нового покоління, працює завдяки новому акселерометру в парі з переналаштованим GPS. Вона реагує на співпадіння певних показників і сповіщає екстрені служби про аварію.

Щоб перевірити її ефективність, TechRax разом із друзями привіз старий автомобіль у поле й змусив його зіткнутися з перешкодами.

У салоні машини зібрали цілу систему з мотузок, скейта та електроніки, щоб автомобіль міг рухатися без водія.

iPhone 14 Pro тим часом прикріпили скотчем до сидіння водія.

Спочатку вони перевірили здатність машини їздити самостійно, а потім спрямували її на два старих автомобілі, від яких залишились лише каркаси.

Після зіткнення минуло близько 15 секунд, перш ніж смартфон зреагував. Спочатку він показав попередження на екрані з текстом "схоже, ви потрапили в аварію" й озвучив інструкцію, що у випадку відсутності реакції буде викликано допомогу. Далі на екрані з'явилась кнопка скасування виклику і почався зворотній відлік у 10 секунд та звуковий сигнал, схожий на сирену.

Таких перевірок зробили дві й обидві успішно підтвердили, що функція працює.

Дивіться як проходив експеримент: відео