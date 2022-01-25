У нової японської ракети проблеми: чому відкладається запуск

Країни, що мають власні ракети-носії працюють над розробкою нових. Це відбувається навіть, якщо старі досі успішно виконують поставлені завдання. Це й не дивно, адже технології не стоять на місці.

За кілька років технології можуть так розвинутися, що оновлювати стару ракету стає не вигідно – простіше розробити та побудувати нову. Так, наприклад, нова японська ракета H-III має замінити на службі сімейство носіїв H-II (модифікації Н-ІІА та Н-ІІВ), які літають фактично з 1994 року (модифікації використовуються з 2001 року). Але ще у 2020 році була виявлена проблема, яку досі не вирішили.

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Ракета-носій H-III на стартовому столі / Фото JAXA

Перший політ ракети H-III

У 2020 році була виявлена проблема з маршовими двигунами H-III – рідиннопаливними LE-9. Вони є покращеними та потужнішими у порівнянні з LE-7, які використовують на Н-ІІА. На першому ступені H-III має бути встановлено два-три таких двигуни, що у різних комбінаціях з твердопаливними прискорювачами забезпечить гнучкість у вазі корисного вантажу.

Проблеми з LE-9 виявили у 2020 році під час кваліфікаційних випробувань. Інженери помітили тріщини на елементах двигуна в турбонасосному вузлі та діри у стінках камері згорання (виникли від прогоряння). 2020 – 2021 рік пройшли у намаганнях виправити недоліки конструкції й була надія на перший запуск H-III у березні 2022 року.

Тепер очевидно, що надія була марною. У JAXA оголосили, що раніше квітня 2022 року старт не відбудеться. Також в Агентстві сказали, що "обговорять (новий, – 24 канал) графік якнайшвидше". Простіше кажучи, ніхто точно не знає, коли ж нарешті злетить нова японська ракета. У JAXA сподіваються, що це відбудеться не пізніше березня 2023 року.