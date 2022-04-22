Вчені змогли створити умови, за яких світло фактично не може вирватися за межі плівки. Тому воно поводиться як рідина, розтікаючись у вигляді річки з безліччю відгалужень.

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Деталі експерименту

Ключовий момент полягає в тому, що потрібно підібрати мильний розчин, який буде стабільним і повністю нерухомим.

На нього фокусується тонкий промінь світла з оптоволокна, який через неоднорідну структуру мильної плівки не може миттєво пролетіти через неї наскрізь.

При цьому нерівності мильного шару знаходяться в оптимальному діапазоні показників – світло не розсіюється і не відбивається від них.

Світло не може покинути площину плівки й порівняно повільно просочується через неї до протилежного краю.



Демонстрація результатів експерименту / Фото Physical Review X

Для кращої візуалізації вчені додали в мильний розчин барвник. Вони побачили, як світло розтікається по плівці, ніби вода по сухій землі, огинаючи нерівності та розділяючись на струмочки, які потім можуть знову зливатися воєдино.

Такі ділянки накопичують більше світла і виглядають більш яскравими, але це не суворе правило – все залежить від взаємної синхронізації різних хвиль світла в окремих струмках. Тому картинка щоразу виходить різна.



Демонстрація результатів експерименту / Фото Physical Review X