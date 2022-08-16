Фанат Tesla перевірив автопілот, поставивши дитину на шляху автомобіля

Віра власників електромобілів Tesla в улюблений бренд настільки непохитна, що вони готові ризикувати життям, щоб це довести. Відомий у соцмережах блогер Whole Mars опублікував ролик, у якому випробовує автопілот на дітях.

Менше тижня тому мережу збурив експеримент, у якому перед автівками Tesla з автопілотом ставили манекен дитини й машина тричі його збила. Тоді фанати бренду заявили, що готові перевірити автопілот на живих дітях, аби довести його безпечність та спростувати результати попередньої перевірки. Охочі знайшлися дуже швидко.

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Дитина на дорозі

Як ми писали раніше, Whole Mars швидко оголосив, що знайшов добровольця, який погодився ризикнути своєю дитиною задля нового експерименту. Його ім'я невідоме.

Спочатку перед автомобілем у русі вийшов дорослий чоловік. Tesla зафіксувала його здалеку, що видно на екрані бортового комп'ютера, й зупинилась.

Після цього посеред дороги стала дитина. Електромобіль спочатку відмовився рухатись, однак через кілька секунд все ж поїхав, повільно наближаючись до людини. За 4-5 метрів від дівчинки автопілот Tesla зупинив машину. Рух продовжився лише після того, як вона покинула поле зору камер.

Рух продовжився лише після того, як вона покинула поле зору камер. На наступному етапі вже інша дитина переходила дорогу перед електромобілем у русі. Машина сильно сповільнилась, перебуваючи на досить великій відстані від людини, даючи вдосталь часу на перетин вулиці.

Останній експеримент повторив випробування з манекеном. Whole Mars поставив на дорозі фігуру з пластику, одягнену в дитячий одяг. Ще перед початком руху блогер звертає увагу, що камери бачать і розпізнають перешкоду на величезній відстані. При наближенні до об'єкта Tesla сповільнилась і об'їхала його, не зачепивши.

Як проходив експеримент із дітьми: відео

Хм, дивно. Не як у рекламі, яку показують на телебаченні. Схоже, той хлопець брехав, бо він CEO конкуруючої компанії [з розробки] програмного забезпечення. Тепер ви знаєте правду,

– підсумовує блогер.

Раніше Whole Mar заявляв, що системи Tesla достатньо розумні для того, щоб розпізнати живу людину та неживий манекен. Тому перед першими вони зупиняться, а других просто об'їдуть.

У скандальному експерименті, нагадаємо, Tesla з невідомої причини не зупинялась та не об'їжджала манекен, тоді як Lexus зупинився. Чи було це спробою дискредитувати компанію Ілона Маска й прорекламувати машини Lexus, наразі неясно. Однак при цих випробуваннях ми не отримали відеозаписів зсередини автомобілів, тоді як Whole Mar показав запис із салону, який доводить, що автопілот дійсно був увімкнений.