У Новій Зеландії відкрили новий вид велетенських пінгвінів

Пінгвінові – це сімейство птахів, які не здатні літати. Бувши "відрізаними" від неба, птахи компенсують це здатністю вправно плавати та глибоко пірнати. Наприклад, імператорські пінгвіни можуть зануритися на глибину понад 500 метрів. У Новій Зеландії живе кілька видів цих птахів. А тепер відкрили новий. Щоправда, жив він мільйони років тому.

Найбільший пінгвін сучасності – це імператорський пінгвін або Aptenodytes forsteri. Ці птахи можуть мати висоту до 1,2 метра та важити до 45 кілограмів. Відкритий у Новій Зеландії Kairuku waewaeroa був вищим на 20 сантиметрів, досягаючи висоти 1,4 метра. Жили ці птахи 27 – 35 мільйонів років тому.

Цікаво Якщо існує Нова Зеландія, то де розташована Стара Зеландія



Зліва: порівняння розмірів імператорського пінгвіна та Kairuku waewaeroa; справа: скам'янілий Kairuku waewaeroa / Фото Journal of Vertebrate Paleontology

Велетенський пінгвін минулого

Залишки пінгвіна Kairuku waewaeroa були виявлені ще у 2006 році. Цікаво те, що знайшли їх школярі під час цільового пошуку скам'янілостей, організованому Школою юних натуралістів Гамільтона (Hamilton Junior Naturalist Club, JUNATS).

Знайдений скелет є одним з найповніших знайдених скелетів давніх пінгвінів.

Вчені вважають, що Kairuku waewaeroa не являв собою окрему кладу пінгвінів, а скоріше був прикладом паралельної еволюції одного виду. За такого сценарію певна ізольована група птахів розвивалася незалежно від інших, досягаючи з певних причин більших розмірів.

Kairuku waewaeroa – це не єдиний велетенський пінгвін, але саме цей скелет найповніший серед всіх інших.

Зустрічалися пінгвіни й більших розмірів. Наприклад, Kumimanu biceae мав висоту 1,77 метра.

Пінгвіни, говорять науковці, мають, ймовірно, найкраще збережений та повний літопис скам'янілостей серед усіх птахів. Завдяки цьому науковці можуть відстежувати їхню еволюцію, що дає нам краще розуміння еволюційних процесів у цілому.