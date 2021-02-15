Автомобільна компанія Tesla мільярдера Ілона Маска відкриє виробництво електромобілів в індійському штаті Карнатака, розташованому на півдні країни. Про це повідомив уряд штату.

Головний міністр штату Карнатака Б.С. Едіюраппа в суботу офіційно підтвердив цей факт у своїй заяві.

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Раніше у своєму твітері міністр повідомив, що Tesla відкриє центр досліджень і розробок в Бангалорі, але незабаром після цього видалив твіт.

Tesla захоплює новий ринок

Минулого місяця американський виробник електромобілів зареєстрував в Індії дочірню компанію Tesla Motors India and Energy Private Limited з офісом у Бангалорі, який став центром для міжнародних технологічних компаній.

Маск кілька разів повідомляв у Twitter про своє бажання вийти на індійський ринок. У грудні 2020 року він підтвердив, що Tesla запустить виробництво в країні.

Інтереси Індії

Індія прагне знизити свою залежність від нафти і скоротити забруднення навколишнього середовища, але поки її плани з просування електромобілів гальмувалися через відсутність інвестицій в їх виробництво і розгортання необхідної інфраструктури, включаючи зарядні станції.

Для залучення інвесторів Індія планує запропонувати субсидії у розмірі 4,6 мільярдів компаніям, які побудують сучасні підприємства з виробництва акумуляторів.

Завод у Німеччині

Нагадаємо, що Tesla будує завод у Німеччині. Перша європейська фабрика з виробництва електромобілів Tesla займатиме територію приблизно в 300 гектарів. Ця площа еквівалентна приблизно 420 футбольним полям. Там планують випускати до 500 тисяч електромобілів на рік. На ринку Німеччини компанії Tesla доведеться конкурувати з Volkswagen і Audi.