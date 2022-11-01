Новий закон може призвести до значних змін у тому, що люди можуть робити зі своїми пристроями, сервісами та додатками. Ймовірно, тенденція з часом пошириться й на США та інші частини світу, адже компаніям навряд чи вигідно розділяти свої продукти на кілька різних версій.

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Що нас чекає

Політик Жерар де Грааф, який допоміг прийняти закон, названий DMA, каже, що тепер великі корпорації будуть змушені "відкрити свої обнесені стінами сади". Минулого місяця де Грааф став директором нового офісу ЄС у Сан-Франциско, створеного частково для роз'яснення наслідків закону компаніям Big Tech.

Якщо у вас є iPhone, ви повинні мати можливість завантажувати додатки не тільки з App Store, але й з інших магазинів додатків або з Інтернету,

– пояснює один із пунктів закону європейський політик.

DMA вимагає від домінуючих платформ впускати менших конкурентів, а також може змусити месенджери дозволити отримання повідомлень від конкуруючих додатків. Наприклад, ви, користуючись Signal або Telegram, зможете надіслати повідомлення комусь у WhatsApp і навпаки.

Крім того, закон забороняє надавати перевагу своїм власним додаткам і сервісам. Таким чином умовний Google не зможе встановити пошукову систему чи додатки за замовчуванням.

Не все так швидко

DMA набуває чинності 1 листопада, однак технологічні платформи не зобов'язані виконувати його негайно. Спочатку ЄС повинен вирішити, які компанії є достатньо великими гравцями ринку, щоб ці правила були застосовані до них. Де Грааф очікує, що до списку увійде як мінімум близько десятка компаній. Сам список оголосять не раніше весни. Потім ці бренди матимуть шість місяців на те, щоб привести свою діяльність у відповідність до нових вимог.