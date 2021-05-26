Новий виток космонавтики: вандали розмалювали радянський ракетоплан

Радянський космічний ракетоплан "Буран" був аналогом американського Space Shuttle. Корабель здійснив один космічний політ у автоматичному режимі. Один з ракетопланів зберігається на космодромі "Байконур", куди в ніч з 25 на 26 травня 2021 проникли вандали.
Невідомі художники розмалювали не однойменний корабель "Буран", а недобудований другий льотний зразок, "Виріб 1.02 "Буря". Цей ракетоплан розташований у монтажному цеху космодрому "Байконур" на закритій території. Влада Казахстану хоче через суд отримати права власності на цей корабель.
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"Добро" / Фото з інстаграму oldschool_boy80
"Перед тим, як лізти до зірок, людству потрібно навчитися жити на Землі" / Фото з інстаграму oldschool_boy80
"Юра, ми приїхали" / Фото з інстаграму oldschool_boy80
Хто розмалював "Бурю"
Художники залишили підпис. Згідно з ним графіті на бортах корабля намалювали: Shots, Руслан, Андрій та Burs.
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Реакція мережі
Підписники oldschool_boy80 по різному відреагували на подію. Та в більшості негативно. Художникам хочуть "відірвати руки" та рекомендують самим зробити щось важливе в житті перед тим, як "псувати чуже".
Та одночасно з цим зустрічаються коментарі, в яких не засуджують дії вандалів. У них звертають увагу на дії влади та рекомендують задуматись "що він (корабель, – Техно24) там взагалі робив".
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Виріб 1.02 "Буря" в монтажному цеху / Фото Wikipedia
Цікаві факти про програму "Буран"
- Для кораблів програми "Буран" був спеціально розроблена ракета-носій "Енергія".
- Єдиний добудований ракетоплан за програмою називався "Буран".
- Перший та останній політ за програмою відбувся 15 листопада 1988 року. Його здійснив корабель "Буран" у повністю автоматичному режимі.
- 12 травня 2002 року корабель "Буран" був знищений внаслідок обвалу даху на монтажно-випробувальному комплексі космодрому "Байконур".