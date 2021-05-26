Невідомі художники розмалювали не однойменний корабель "Буран", а недобудований другий льотний зразок, "Виріб 1.02 "Буря". Цей ракетоплан розташований у монтажному цеху космодрому "Байконур" на закритій території. Влада Казахстану хоче через суд отримати права власності на цей корабель.

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"Добро" / Фото з інстаграму oldschool_boy80



"Перед тим, як лізти до зірок, людству потрібно навчитися жити на Землі" / Фото з інстаграму oldschool_boy80



"Юра, ми приїхали" / Фото з інстаграму oldschool_boy80

Хто розмалював "Бурю"

Художники залишили підпис. Згідно з ним графіті на бортах корабля намалювали: Shots, Руслан, Андрій та Burs.

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Реакція мережі

Підписники oldschool_boy80 по різному відреагували на подію. Та в більшості негативно. Художникам хочуть "відірвати руки" та рекомендують самим зробити щось важливе в житті перед тим, як "псувати чуже".

Та одночасно з цим зустрічаються коментарі, в яких не засуджують дії вандалів. У них звертають увагу на дії влади та рекомендують задуматись "що він (корабель, – Техно24) там взагалі робив".

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Виріб 1.02 "Буря" в монтажному цеху / Фото Wikipedia

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