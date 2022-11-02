Azov Ransomware уже близько двох тижнів активно поширюється через піратське програмне забезпечення, кейгени (програми для генерування ключів активації) тощо. Про вірус першим розповів засновник видання Bleeping Computer та ІБ-дослідник Лоуренс Абрамс.

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Що відомо

У записці з вимогою викупу зловмисники стверджують, ніби шкідливий файл створений польським ІБ-експертом, відомим під псевдонімом Hasherazade.

Для відновлення файлів жертвам і зовсім пропонують зв'язатися з іншими відомими фахівцями через Twitter: Лоуренсом Абрамсом, виданням Bleeping Computer, Hasherazade, MalwareHunterTeam, Майклом Гіллеспі або Віталієм Кремезом.

Також у своєму посланні зловмисники повідомляють, що Azov створений на знак протесту проти анексії Криму Росією, а також тому, що західні країни недостатньо підтримують Україну у зв'язку з російським вторгненням. Таким чином розробники нібито намагаються привернути увагу.

у зв'язку з російським вторгненням. Таким чином розробники нібито намагаються привернути увагу. У файлі також можна знайти хештег #Всебудеукраїна та фразу "Слава Україні!".

Bleeping Computer повідомляє щонайменше про одну українську організацію, атаковану цим шкідником, хоча текст прямо вказує, що вірус був нібито націлений на США Німеччину, яких звинувачує у бездіяльності.



Записка, яку зловмисники додають до свого віруса / Фото Bleeping Computer

На жаль, жодних реальних способів зв'язку з операторами шифрувальника в записці не наводиться. Абрамс резюмує, що через відсутність можливості зв'язатися зі зловмисниками для оплати викупу, це шкідливе ПЗ слід розглядати як навмисний деструктивний вайпер (wiper, від англійського to wipe – "стирати"), а не як програму-здирник.

Через те, що жертви вже почали звертатися до Bleeping Computer по допомогу у відновленні файлів, Абрамс підкреслює, що поки що йому та іншим експертам, на жаль, невідомий спосіб відновлення даних, і вони нічим не можуть допомогти.