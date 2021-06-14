Новий винищувач дронів знешкоджує їх таємничою рожевою речовиною

Новий американський "мисливець" за дронами знищить їх невідомою рожевою речовиною. Це входить до її складу – ніхто не знає.

Американське оборонне агентство DARPA представило нову систему боротьби з безпілотниками, що загрожують транспортним військовим колонам — Mobile Force Protection (MFP). Вона працює завдяки безпілотникам-перехоплювачам, які викидають невідомий матеріал, від якого ворожий безпілотник падає на землю.

Цікаво Huawei представила нове покоління навушників FreeBuds 4i: 10 годин роботи без підзарядки

Що відомо

MFP, ініційована DARPA, стартувала у 2017 році. Відповідно до неї належало розробити інтегровану систему, яка була би здатна знищувати безпілотники, що знаходяться на відстані до 1 кілометра від рухомої колони з мінімальними наслідками для оточуючих.

Система повинна була бути компактною і мобільною, для чого її передбачалося розгорнути на базі позашляховика Humvee або патрульного катера довжиною 7,5 метра.

Демонстрація роботи нової системи MFP: відео

У поточному варіанті система виглядає так:

На Humvee встановлюється радар для автоматичного виявлення ворожих БПЛА.

Після виявлення назустріч безпілотнику спрямовується дрон-перехоплювач.

Його головна зброя – рожева речовина, якою він вистрілює.

Після цього ворожий безпілотник втрачає рухливість і падає.

Що з себе представляє ця речовина, нікому невідомо.