Неандертальці, денисівська людина та гобіти з острова Флоріс не дарма називаються "паралельними людствами". Ці представники Homo не були людьми, але були розумними та мали з нами спільного предка. Команда вчених з Ізраїлю та Франції презентувала знахідку розумного представника роду Homo, який, можливо, не відноситься до жодного з перелічених видів. Та все ж науковці поки самі не впевнені, кого саме вони відшукали.

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Знахідка у Нешер Рамлі: дивитись відео онлайн

Детальніше про знахідку антропологів

Місце розкопок має назву Нешер Рамла. У 2010 році робітники видобували там вапняк та наткнулися на численні кістки тварин та кам'яні знаряддя праці. Знахідкам близько 120 – 140 тисяч років. Скоро в тому ж місці були знайдені й кістки "людей": нижня щелепа та тім'яна кістка.

Вчені назвали рештки "людина із Нешер Рамли".

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Фрагменти черепа, знайдені в Ізраїлі / Фото News Binding

Ким була "людина з Нешер Рамли"

На території сучасного Ізраїлю жили як неандертальці, так і предки людини – Homo Sapiens. Та знайдені фрагменти черепа відрізняються від обох цих видів. Наприклад, потужна щелепа й великий моляр зближують їх з неандертальцями, а товста тім'яна кістка вказує швидше на більш древніх гомінідів, що доволі незвично для цього місця.

Дослідники вагаються відповісти, чи це пращур неандертальців, чи новий вид Homo. Хоча ймовірніше, що перший варіант ближчий до істини.

Якщо це виявиться правдою, то науковцям доведеться дещо переписати історію неандертальців, адже сьогодні вважається, що це "європейський вид", який виник саме в Європі та заселив територію сучасного Ізраїлю близько 70 тисяч років тому. Згідно з новими даними може виявитися, що неандертальці жили на території Леванту до 400 тисяч років тому.

Цікавим є те, що кам'яні знаряддя праці зроблені за так званою леваллуазькою технікою, яка була розповсюджена у середньому палеоліті. Знаряддя, зроблені за цією методикою зустрічаються на стоянках як Homo Sapiens, так і неандертальців.

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Нова теорія антропологів

Вчені довгий час не могли зрозуміти, яким чином гени сапієнсів потрапили до популяції європейських неандертальців. На основі цього була висунута теорія "популяції X", яка спорювалася з нашими пращурами та принесла "наші" гени до неандертальців.

Після знахідки "людини з Нешер Рамли" антропологи припустили, що ця знахідка і є представником "популяції X". Окрім того, вони припустили, що деякі інші знахідки на території Ізраїлю теж можна віднести до неї, адже вони мають певні аномалії, які відрізняють їх від "класичних" видів.

На думку вчених, протягом тисячоліть ця популяція жила на території Леванту, куди приходили сапієнси з Африки. Таким чином виникав своєрідний "плавильний генетичний котел". Пізніше ці представники ранніх неандертальців розселялися по світу: хто в Європу, хто йшов далі в Азію.

Ця екстраординарна заява антропологів потребує подальших численних досліджень. На основі наукових даних її або спростують, або підтвердять.