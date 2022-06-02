Новий вид 3D-друку ультразвуком дозволяє створювати об'єкти всередині об'єктів

Технологія 3D-друку полягає у пошаровому нанесенні розплавленого матеріалу та його спікання порошкоподібного або обробки рідкої смоли ультрафіолетом. Канадські інженери запропонували додати до цього процесу ще й звукові хвилі.

Фахівці Університету Конкордії розробили технологію прямого звукового друку (direct sound printing, DSP). У нинішній версії прототипу система складається з перетворювача, який надсилає сфокусовані імпульси ультразвуку через стіни камери.

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Як відбувається процес 3D-друку із застосуванням ультразвуку

Сировиною є полідиметилсилоксан (ПДМС), рідка полімерна смола. Ультразвукові поля викликають швидкі коливання мікроскопічних бульбашок, які формуються у заданих точках матеріалу, створюючи потрібний предмет.

Коливання бульбашок підвищує температуру приблизно до 14700 ºС, а тиск – до 1000 бар. Хоча різке зростання температури і тиску триває всього кілька пікосекунд, смола твердне саме там, де виникла бульбашка. Перетворювач переміщається запрограмованою траєкторією, створюючи тривимірний об'єкт точка за точкою.

Як це працює: дивіться відео

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Як це допоможе на практиці

Окрім можливості виготовляти таким чином високо деталізовані об'єкти, метод DSP дозволяє неінвазивно друкувати щось усередині інших структур, якщо вони мають прозору поверхню. Наприклад, можна полагодити внутрішні компоненти літака, не розкриваючи фюзеляж. Або навіть створювати 3D-об'єкти усередині людського тіла без хірургічного втручання.

Крім того, новий метод підходить для друку з керамічних матеріалів. Розробники планують провести експерименти із полімер-керамічними композитами, а потім спробувати взяти чистий метал.