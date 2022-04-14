Новий удар по російській електроніці: постачальники зупинили доставку ключового компонента

У Росії що не день, то новий дефіцит. Цього разу – літію. Аргентина та Чилі зупинили поставки одного з ключових компонентів акумуляторів. Залишаються ще два, однак є проблема.

Заступник директора Департаменту металургії та матеріалів Мінпромторгу Росії Владислав Демидов заявив, що зупинка поставок може викликати проблеми у виробництві акумуляторів і систем накопичення енергії. Внесемо невелику поправку: не "може", а "буде".

Цікаво Книжковий ринок Росії потерпає від проблем: у дефіциті основні компоненти

Хто залишився

У Росії видобуток літієвої сировини не проводиться.

Уся сировина надходить у вигляді карбонату літію в основному з Чилі, Аргентини, Китаю і Болівії.

Відвантаження з Чилі та Аргентини припинені.

Теоретично поставляти літієву сировину може Китай, але він і сам відчуває гостру нестачу цього матеріалу, тому в першу чергу забезпечить свої потреби.

Таким чином зараз можливість отримувати сировину є тільки з Болівії.

Однак покрити всі запити Росії на літій, які раніше задовольняли як мінімум три постачальники, буде вкрай складно. А точніше неможливо.

По літію проблема взагалі-то вже гігантська, тому що в разі, якщо буде відмова в постачанні сировини з Болівії, точно так само [як] і Чилі й Аргентина не будуть поставляти нам сировину, то на жаль, літієвої сировини нам брати ніде. Якщо не буде сировини, то дуже велика може бути проблема в забезпеченні власних літієвих потреб в літій-іонних акумуляторних батареях,

– каже Владислав Демидов.

Проте окупанти мають ще одну надію. На початку лютого "Газпром", Мінпромторг та Іркутська нафтова компанія підписали документи щодо проєкту видобутку літію на Ковиктинському родовищі. У "Газпромі" очікують, що це в перспективі може значною мірою покрити внутрішній попит на літій. Однак скільки піде часу на освоєння родовища й нарощування видобутку, неясно.