Новий телеграм-бот напряму зв’язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

3 березня 2022 , 17:40
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Джерело:

Держспецзв’язку

Українська IT-спільнота створила телеграм-бот ля прямого зв'язку волонтерів з людьми, які потребують допомоги. Він призначений для різних регіонів України.

Цей бот дозволить волонтерам надати допомогу в різних регіонах України. А біженцям – отримати прихисток, транспорт, їжу, медикаменти й тощо.

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Бот SaveUA

  • Якщо ви волонтер, вам необхідно вказати місто чи область, категорію допомоги та контактний номер телефону.
  • Заявки із запитами про допомогу у вашій категорії та регіоні будуть з’являтися в боті.
  • Якщо ви потребуєте допомоги, бот попросить вказати такі ж дані, а також окремо деталі вашого запиту.
  • Після цього система дозволить обмінятися контактами й зв'язатись напряму з волонтером.
Бот SaveUA доступний за посиланням.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

Автор: Олександр Гайдамашко