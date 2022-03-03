Цей бот дозволить волонтерам надати допомогу в різних регіонах України. А біженцям – отримати прихисток, транспорт, їжу, медикаменти й тощо.

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Бот SaveUA

  • Якщо ви волонтер, вам необхідно вказати місто чи область, категорію допомоги та контактний номер телефону.
  • Заявки із запитами про допомогу у вашій категорії та регіоні будуть з’являтися в боті.
  • Якщо ви потребуєте допомоги, бот попросить вказати такі ж дані, а також окремо деталі вашого запиту.
  • Після цього система дозволить обмінятися контактами й зв'язатись напряму з волонтером.

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