Цей бот дозволить волонтерам надати допомогу в різних регіонах України. А біженцям – отримати прихисток, транспорт, їжу, медикаменти й тощо.

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Бот SaveUA

Якщо ви волонтер , вам необхідно вказати місто чи область, категорію допомоги та контактний номер телефону.

, вам необхідно вказати місто чи область, категорію допомоги та контактний номер телефону. Заявки із запитами про допомогу у вашій категорії та регіоні будуть з’являтися в боті.

Якщо ви потребуєте допомоги , бот попросить вказати такі ж дані, а також окремо деталі вашого запиту.

, бот попросить вказати такі ж дані, а також окремо деталі вашого запиту. Після цього система дозволить обмінятися контактами й зв'язатись напряму з волонтером.

Бот SaveUA доступний за посиланням.

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