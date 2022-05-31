Новий світлодіод та невелика ціна: Xiaomi представила розумну лампу MiJia Desk Lamp 1S Enhanced

Розумну лампу MiJia Desk Lamp 1S компанія Xiaomi анонсувала ще у 2019 році. Зараз ще на ринок вийшла оновлена версія пристрою з деякими покращеннями та змінами.

Зовні новинка виглядає ідентично попередній версії лампи, а от приставка Enhanced у назві ховає за собою декілька цікавих доопрацювань.

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Так, новинка отримала модернізовані діоди повного спектру з покращеним індексом кольору. Виробник наголошує, що тепер світло більш рівномірне та м'яке, ніж раніше.

Також лампа компонується світлодіодним модулем кількістю 42 елементи по 0.5 Вт з номінальною потужністю 9 Вт. Зазначається, що термін його служби складає 25 000 годин.



Mijia Desk Lamp 1S Enhanced / Фото Xiaomi

Лампа розрахована на чотири режими роботи:

читання,

комп'ютер,

діти,

фокусування.

Особливістю останнього режиму є функція нагадування про відпочинок через мерехтіння.

Керування лампою здійснюється через додаток Mijia від Xiaomi на смартфоні, а сам ґаджет має підтримку Apple HomeKit. Коштує пристрій 30 доларів (≈888 гривень).

До речі, не так давно Xiaomi відкрила збір грошей на нову механічну клавіатуру з підсвіткою всього за 23 долари. Така ціна буде доступна лише для учасників збору. Ґаджет отримав назву Xiaomi Wired Mechanical Keyboard.