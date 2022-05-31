Зовні новинка виглядає ідентично попередній версії лампи, а от приставка Enhanced у назві ховає за собою декілька цікавих доопрацювань.

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Так, новинка отримала модернізовані діоди повного спектру з покращеним індексом кольору. Виробник наголошує, що тепер світло більш рівномірне та м'яке, ніж раніше.

Також лампа компонується світлодіодним модулем кількістю 42 елементи по 0.5 Вт з номінальною потужністю 9 Вт. Зазначається, що термін його служби складає 25 000 годин.



Mijia Desk Lamp 1S Enhanced / Фото Xiaomi

Лампа розрахована на чотири режими роботи:

читання,

комп'ютер,

діти,

фокусування.

Особливістю останнього режиму є функція нагадування про відпочинок через мерехтіння.

Керування лампою здійснюється через додаток Mijia від Xiaomi на смартфоні, а сам ґаджет має підтримку Apple HomeKit. Коштує пристрій 30 доларів (≈888 гривень).

До речі, не так давно Xiaomi відкрила збір грошей на нову механічну клавіатуру з підсвіткою всього за 23 долари. Така ціна буде доступна лише для учасників збору. Ґаджет отримав назву Xiaomi Wired Mechanical Keyboard.

Нагадаємо, раніше Xiaomi показала нову рацію, заявивши, що вона може забезпечити з'єднання на відстані 5000 кілометрів, що неабияк схвилювало мережу. Усе виявилось дуже просто: ґаджет працює, опираючись на мобільні мережі 4G трьох основних китайських операторів, щоб мати можливість почергово передавати сигнал з однієї антени на іншу. Таким чином за межами Китаю пристрій цієї відстані не подолає – стандартний діапазон її дії значно менший.