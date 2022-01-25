Дослідницька група компанії створила суперкомп'ютер, який назвали AI Research SuperCluster (RSC). Він допоможе вибудовувати більш досконалі моделі штучного інтелекту, які можуть вчитися на трильйонах прикладів, працювати на сотнях мов й одночасно аналізувати текст, зображення і відео, щоб визначити, чи не є контент шкідливим.

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Що відомо про суперкомп'ютер Meta

У розробці RSC брали участь фахівці Nvidia, Pure Storage і Penguin Computing.

Як тільки комп'ютер буде повністю побудований в середині 2022 року, він займе позицію найшвидшого суперкомп'ютера зі штучним інтелектом у світі.

Однак уже зара AI Research SuperCluster запущений і працює.

Мета сподівається, що здатність RSC навчати все більш складні і адаптовані моделі виведе технологію ШІ на новий рівень.

Наші дослідники зможуть навчати найбільші моделі, необхідні для розробки передового ШІ для комп'ютерного зору, обробки природної мови, розпізнавання мови та багато чого іншого. Ми сподіваємося, що RSC допоможе нам створити абсолютно нові системи штучного інтелекту, які можуть, наприклад, забезпечувати голосовий переклад в реальному часі для великих груп людей, які говорять на різних мовах, щоб вони могли безперешкодно співпрацювати у дослідницькому проєкт або грати в гру з доповненою реальністю разом,

– розповідають у компанії.

На початку 2020 року Meta, за її ж словами, зрозуміла, що найкращий спосіб прискорити прогрес — це спроєктувати нову обчислювальну інфраструктуру з чистого аркуша, щоб скористатися перевагами нових графічних процесорів і технологій мережевої фабрики. Розробники хотіли, щоб ця інфраструктура могла навчати моделі з більш ніж трильйоном параметрів на наборах даних розміром до ексабайта (це приблизно 36 000 років високоякісного відео).

Звісно ж, не омине стороною компанія й свій метаверс, який прямо зараз створює. Суперкомп'ютер буде працювати і з ним.

Це дослідження допоможе забезпечити безпеку людей при використанні наших сервісів не тільки сьогодні, але і в майбутньому, у міру того як ми створюємо метаверс,

— сказано в повідомленні компанії.

Повідомляється, що після завершення другого етапу будівництва RSC, суперкомп'ютер буде здатний виконувати обчислення зі швидкістю 5 екзафлопс, що вдвічі потужніше розподіленої обчислювальної мережі Folding@home.

Meta презентує AI Research SuperCluster: відео