Новий стандарт Wi-Fi: чим здивує сьоме покоління бездротового зв'язку

Версія Wi-Fi 6E тільки починає входити у вжиток, проте наступне сьоме покоління бездротового зв'язку, схоже, представлять уже на технологічній виставці CES. Згідно з останньою інформацією, розробники з MediaTek продемонструють усім охочим його можливості.

Сьогодні розвитком Wi-Fi 7 зайняті такі компанії як Qualcomm, Samsung і MediaTek. Розробка проходить під контролем Wi-Fi Alliance – всесвітнього, неприбуткового промислового об'єднання, метою якого є метою сприяння росту бездротових локальних мереж.

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Що відомо про Wi-Fi 7

Передбачається, що новий стандарт випередить за можливостями своїх попередників.

Він забезпечить приріст швидкості у 2,4 раза в порівнянні з Wi-Fi 6 і 6E .

Обіцяють нижчу затримку при передачі даних і стабільне з'єднання внаслідок використання більшого числа каналів.

Роутери c Wi-Fi 7 будуть спішно фільтрувати інтерферуючий сигнал від сусідських пристроїв.

Проте не варто очікувати швидкого освоєння нової технології. Наразі вона ще в процесі розробки та тестування. Перші пристрої з його підтримкою почнуть продавати лише у 2023-2024 році. Перед цим її будуть активно тестувати з другого кварталу 2022 року. Однак для цього специфікації нового стандарту повинні затвердити відповідні органи.

Виставка CES повинна пройти у січні 2022 року. Саме тоді MediaTek пообіцяла першу демонстрацію можливостей технології. Що цікаво, у своєму анонсі компанія згадала про метаверс.

Ми збираємося брати участь у технології Wi-Fi 7. Ми хочемо бути лідерами, і метавсесвіт буде нашим,

– сказав на корпоративному заході Джеймс Чен, віцепрезидент з маркетингу продуктів у MediaTek.

Що мав на увазі пан Чен не ясно, адже MediaTek не оголошувала про те, що збирається запускати розробку власного метавсесвіту. При цьому джерело вказує, що його фраза була жартом.