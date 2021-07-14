Сплав з пам'яттю форми допоможе літакам сідати без шуму

Усім хто живе поруч з аеропортом, добре відомо, як це миритися з шумом літаків, які злітають та заходять на посадку. Американські вчені знайшли рішення для цієї проблеми в новому матеріалі, який завдяки пам'яті форми суттєво зменшує шум.

Звук літака, що заходить на посадку сягає 75-80 дБ. Такий рівень шуму, як показують дослідження, шкодить здоров'ю людини, якщо доводиться слухати його регулярно: порушується сон, підвищується ризик інсульту і серцевих захворювань.

Цікаво Стара електростанція у США почала майнити біткоїни – це вигідніше, ніж продавати електрику

Чому літаки так шумлять злітаючи та сідаючи

Під час зльоту основне джерело шуму в літаку – двигуни. При посадці – крила, що змінюють свою форму для того, щоб уповільнити рух літака. Повітря, що проникає у щілини крила, створює різкий, неприємний звук.

При посадці двигуни літака скидають швидкість, так що шуму від них не багато. І тоді стає чутно інші джерела гучних звуків, такі як крила. Інженери знайшли рішення – вони можуть створити структури, які не стануть змінювати характеристики літака, але значно пом'якшать проблему шуму.

Інженери з університету A&M встановили, що наповнювачі крила у формі витягнутої букви S можуть вирішити проблему циркуляції повітря, через яку виникає неприємний звук. Однак матеріалів, здатних прийняти потрібну форму під час посадки, а потім повернутися до вихідного положення, не знайшлося.

Новий сплав з пам'яттю форми може вирішити проблему шуму літаків

Вченим довелося зайнятися створенням потрібного матеріалу. Спочатку вони провели ретельне моделювання, щоб зрозуміти, чи може мембрана зі сплаву з пам'яттю форми, ставати S-подібною лише при потребі. Вони розрахували геометрію, еластичність сплаву і аеродинаміку потоку повітря навколо матеріалу при посадці.

Не пропустіть Фізики сформулювали нову теорію надпровідності: що вона змінює

Для порівняння вони змоделювали також рух мембрани з полімерного композиту з вуглецевими волокнами. Результати показали, що обидва варіанти можуть змінювати форму під дією вітру і, як наслідок, знижувати шум. Але сплав вимагає більше обробки і точніших розрахунків.

Наступним кроком дослідників стане підтвердження результатів моделювання досвідченим шляхом, в аеродинамічній трубі. Вчені сподіваються, що зможуть зменшити розмір структурних елементів, яким не потрібно буде приймати S-подібну форму, а значить – і масу.