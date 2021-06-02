У Китаї стартував традиційний літній розпродаж "618". Компанія Xiaomi поділилася першими результатами.

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Офіційна статистика

Згідно з офіційною статистикою, Xiaomi отримала через різні онлайн-майданчики, включаючи JD.com і Tmall, понад півтора мільярда юанів (235 478 805 доларів) за 49 хвилин і 52 секунди.

Одночасно з запуском "618" почалися продажі китайської версії Redmi Note 10, представленої офіційно кілька днів тому. За першу годину користувачі розкупили 500 тисяч цих смартфонів. На час розпродажу "618" його можна купити за ціною від 155 доларів, тоді як зазвичай стартова ціна складає 170 доларів.

Ціна та характеристики Redmi Note 10

Сам смартфон представили у Китаї 26 травня. Він простіший старшого брата Redmi Note 10 Pro, але і на 100 доларів дешевший.



Основні характеристики Redmi Note 10 / Фото Redmi

Смартфон працює на однокристальній платформі MediaTek Dimensity 700, оснащений системою охолодження з декількома шарами графітного матеріалу, оперативною пам'яттю LPDDR4X і флешпам'яттю UFS 2.2.

Екран IPS діагоналлю 6,5 дюйма має роздільну здатність 2400х1800 пікселів і максимальну частоту 90 Гц. Загалом передбачено чотири режими — 30, 50, 60 і 90 Гц.

Основна камера представлена датчиками роздільною здатністю 48 і 2 мегапікселі, у фронтальній встановили датчик на 8 мегапікселів. Також смартфон отримав бічний сканер відбитків, порт USB-C, стандартне гніздо для навушників, ІЧ-випромінювач і акумулятор ємністю 5000 мА·год з підтримкою зарядки потужністю 18 Вт.

Ціна

Смартфон продається у чотирьох кольорах. Стільки ж варіантів обсягу пам'яті.