Міжнародну версію смартфона Huawei nova 9 презентували у Відні 21 жовтня. Пристрій отримав винятковий набір камер та орієнтований на молоду аудиторію, яка займається створенням відеоконтенту.

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Чим може зацікавити смартфон Huawei nova 9

Дизайн

Huawei nova 9 отримав тонкий корпус у 7,77 міліметра та важить усього 175 грамів. Смартфон оснащений 6,57-дюймовим вигнутим дисплеєм із частотою оновлення 120 Гц. Окрім того, він автоматично перемикається на 60 Гц при відтворенні контенту з нижчою частотою кадрів, що дозволяє заощаджувати заряд.

Також дисплей із широкою кольоровою гамою P3 відтворює до 1,07 мільярда кольорів для точної та природної передачі усіх відтінків.



Смартфон Huawei nova 9 / Фото Huawei

Зверніть увагу! В Україні Huawei nova 9 доступний у двох кольорах корпусу – перламутровому синьому Starry Blue та класичному чорному.

Що всередині

Смартфон оснащений процесором Qualcomm Snapdragon 778G 4G (так, наразі без 5G, але в Україні він з'явиться не скоро, тому жодних переплат) із системою охолодження VC Liquid Cooling і технологією на основі штучного інтелекту. Вона визначає пріоритети у роботі пристрою та оптимізує його продуктивність.

Також смартфон отримав 8ГБ оперативної та 128 ГБ постійної пам'яті. Працює Huawei nova 9 на EMUI 12 (чи з'явиться в Україні Harmony OS від Huawei досі не відомо).

Фото та відео можливості

Блок камер смартфона складається з 50-мегапіксельної основної камери Ultra Vision, 8-мегапіксельної ультраширококутної камери, макрокамери та камери глибини різкості. Крім того, смартфон підтримує ширококутний сенсор із системою колірних фільтрів RYYB і здатністю вловлювати на 40% більше світла. Все це дає змогу Huawei nova 9 робити деталізовані й чіткі панорамні фото не залежно від умов та часу доби.



Камера Huawei nova 9 / Фото 24 канал

Крім того, Huawei nova 9 оснащений:

технологією XD Fusion Engine для покращення якості зображень, знятих за будь-яких умов освітлення;

для покращення якості зображень, знятих за будь-яких умов освітлення; функцією інтелектуального розпізнавання знімків AI Snapshot recognition ;

; режимами зйомки сповільненого відео і покадрової зйомки та іншими фішками.

Що зацікавить блогерів та творців контенту

Серед інновацій для відеоблогінгу в Huawei nova 9 представлені фронтальна камера на 32 Мп з підтримкою зйомки у форматі 4K для селфі-відео.

з підтримкою зйомки у форматі 4K для селфі-відео. Функція безперервного запису з ефектом розділеного екрана для зйомки одразу з двох ракурсів.

Функції Video Search та One-Click Video Creation дозволяють швидко знаходити необхідне відео і створювати ролики в один клік відповідно.



Режими для відеоблогерів / Фото 24 канал

Швидка зарядка і потужність

Huawei nova 9 отримав акумулятор потужністю 4 300 мА*год. Тонкий корпус приніс у жертву автономність і ємність акумулятора не така велика, як хотілося б, але виробник компенсував це надшвидкою зарядкою Huawei SuperCharge на 66 Вт, яка повністю заряджає батарею за 38 хвилин або ж на 60% – усього за 18 хвилин.

Ціна Huawei nova 9 та доступність

З 11 до 20 листопада 2021 року включно українці можуть зробити попереднє замовлення нового смартфона Huawei nova 9 та отримати у подарунок навушники Huawei FreeBuds 4. Навушники підтримують HD-звук і смарт-приглушення шуму у різних сценаріях використання.

Ціна Huawei nova 9 становить 16 999 гривень.