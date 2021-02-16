Компанія Garmin представила нову модель свого розумного годинника Garmin Enduro. Як заявив виробник, модель створили "для найвитриваліших", адже на одному заряді він проживе близько року.

За словами виробника, новинка може працювати до 65 днів без підзарядки в режимі розумного годинника та до року в режимі економії.

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При цьому із увімкненим GPS годинник пропрацює до 70 годин на одному заряді.

Такий дивовижний показник досягається завдяки налаштованим режимам управління живленням, а також наявності спеціального скла Power Glass з підзарядкою від сонячної енергії.

Що ще цікавого у Garmin Enduro

Новинка оснащена екраном з діаметром 1,4 дюйма та роздільною здатністю 280x280 пікселів. Годинник може проводити такі моніторинги:

VO2 Max (максимальний рівень споживання кисню),

інтенсивність заняття і рівень стресу,

оптичний пульсометр,

таймер відпочинку UltraRun,

рекомендації щодо відновлення,

Також тут є захист від води (10 ATM). Девайс має підтримку безконтактних платежів Garmin Pay.

Ціна

Garmin Enduro надійде на ринок з цінником у 800 доларів (22 400 гривень) в сталевий версії та 900 доларів (25 500 гривень) у легшому титановому корпусі.